Piirikaubandus mõjub Lõuna-Eestile nagu seakatk

Ainazi uus Superalko kauplus Foto: Ago Tammik

Aasta kestnud alkoralli Lätti on vähendanud Lõuna-Eesti väikestes maapoodides alkoholi müüki kuni kolmandiku võrra ja see omakorda on sulatanud väikepoodide kogumüüki 10-15 protsenti, kirjutab Äripäev.