Piirikaubandus pani oma põntsu: alkoholiaktsiisi võinuks suvel palju enam laekuda

Alkoholiaktsiisi tulu laekus augustis 17,8 miljonit eurot ning tasumine oli 24,9 protsenti suurem kui möödunud aastal. Jooksva aasta kokkuvõttes on alkoholiaktsiisi laekunud 3,9 protsenti rohkem kui mullu. Viimastel kuudel on alkoholiaktsiisi tasumine olnud suhteliselt stabiilne ning tavapärane suvine sesoonne deklareerimise kasv on olnud madalam kui varasematel aastatel. Peamiseks põhjuseks on piirikaubandus, mis hoogustus suvekuudel.

Kütuseaktsiisi tulu oli augustis 51,8 miljonit eurot, mida on 12,6 protsenti rohkem kui mullu, kuid kaheksa kuu kokkuvõttes on kütuseaktsiisi laekunud 7,3 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Diislikütust deklareeriti augustis 8,4 protsenti rohkem kui aasta tagasi ning bensiini deklareerimine oli 5,2 protsenti väiksem aasta tagasi deklareeritud kogusest. Diislikütuse deklareerimise kasvu toetab soodne majanduskeskkond, samas bensiini deklareerimine on pikaajalises languses. Seda peamiselt bensiinimootorite järjest ökonoomsemaks muutumise tõttu.

Tubakaaktsiisi tasuti augusti eest 19,8 miljonit eurot ehk 2,4 protsenti rohkem kui möödunud aastal ja kaheksa kuu kokkuvõttes on tubakaaktsiisi kokku tasutud 4,6 protsenti rohkem kui mullu. Käesoleva aasta kokkuvõttes on sigarette deklareeritud 3,9 protsenti vähem kui aasta varem ja deklareerimise langus on kooskõlas oodatud tarbimise vähenemisega.

Sotsiaalmaksu tasumise kasv kiirenes augustis 13,8 protsendini. See oli ootuspärane ja tasandas juuni madalamat tasumist, kuna puhkusetasusid võeti uue maksuvaba tulu arvestuse tõttu varasemast ühtlasemalt välja. Seda kinnitab ka suvekuude keskmine sotsiaalmaksu tasumise kasv, mis oli täpselt sama kiire kui mais – 10,1 protsenti.