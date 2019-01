Piirikaubanduse eestvedaja Einar Visnapuu vahetas järsku erakonda: EKRE lubadused läksid üle võlli

"Ma olen seda varem ka öelnud, nad on täiesti uus ja tuleb anda uutele võimalus. Võib-olla on see see koht, kus eriti valesid ja liiga palju lubadusi ei tule. Tehaksegi asju nii nagu peab tegema," põhjendas Visnapuu liitumist Eesti200-ga.

Mullu juunis EKRE-sse astunud ettevõtja ütles Ärilehele, et otsustas erakonda vahetada viimastel päevadel, EKREst astus ta välja reedel. "See oli väga raske otsus," lausus Visnapuu, tõdedes, et EKRE programmis on ka palju häid asju. "Ma tegelikult üldse ei tahtnud sellega tegeleda, aga siis ma mõtlesin, et äkki ikka peab mõne sõna sekka ütlema. Ikkagi riik, kus me elame," lisas ta.

Küsimusele, miks ta rahvuskonservatiivse maailmavaate liberaalse vastu välja vahetas, vastas Visnapuu, et EKRE viimased suunad ja lubadused talle enam ei sobinud. "Valimisprogramm tuli välja, sealt on väga hästi näha, iga inimene võib lugeda ja aru saada, mis nüüd toimub. Algus oli paljulubav, aga lõpp läks kahjuks käest," märkis ta.

Visnapuu sõnul polnud asi mitte ainult EKRE majandusprogrammis, mis on viimastel nädalatel palju diskussiooni tekitanud. "Üleüldse kuidagi. Ütleme nii, et [asi läks] liiga üle võlli ja [sai] liiga palju lubatud – mida nad ei suuda mitte kunagi täita. Mulle isiklikult ei meeldi, kui lubatakse rohkem," lausus ettevõtja.

Visnapuu kandideerib riigikogu valimistel Eesti 200 Kagu-Eesti nimekirjas. „Einar Visnapuu liitumine Eesti 200 Kagu-Eesti nimekirjaga näitab, et talle läheb maapiirkondade areng korda ja ta on valmis oma ettevõtja kogemusega arukasse regionaalpoliitikasse panustama,“ kommenteeris Eesti 200 Kagu-Eesti nimekirja esinumber Igor Taro.