Piirikaubanduse tõttu panevad kohalikud poed pühadel rõhku toidukaubale

Suvel ja eriti jaanipäeval kaob alkohol poelettidelt kiiremini kui muidu, kuid Coop Eesti Keskühistu sõnul paneb piirikaubandus müüginumbritele viimastel aastatel käe ette.

"Tavapäraselt on nii jaanipäeva kui ka aastavahetuse aeg toidu- ja joogikaupade poolest aktiivsem ning kui pühad on pikemad ja ilmad ilusamad, võimendub see veelgi. Lahjast alkoholist müüakse umbes 40% kogu aastamahust just suvekuudel ning jaanipäevale eelnev nädal on omakorda suvise perioodi üks aktiivsemaid," rääkis Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

"Piirikaubandus on juba viimased poolteist aastat avaldanud suurt mõju kaupluste käivetele ning paraku tuuakse teiselt poolt piiri lisaks alkoholile ka palju muud kaupa," lisas ta.

Kui võrrelda eelmise ja tänavuse aasta mahte, siis Miido hinnangul on kõige rohkem alkoholi müük langenud Lõuna-Eestis ja seda ligikaudu 30%, seejuures kange alkoholi müük 33%, õlu 30% ning veinid ja lahjad alkoholid umbes 20%. "Üle Eesti keskmiselt kokku on alkoholimüük vähenenud üle 10%."

"Loomulikult soovime, et praegune maksupoliitika ei mõjutaks kaupluste käibeid nii palju, kuid paraku on viimane aasta näidanud probleemi süvenemist ning tõenäoliselt kajastub see ka jaanipäeva ostudes," lisas ta.

Võru Tarbijate Ühistu juhatuse liikme Mari Koorti sõnul loodab ühistu, et saavutatakse eelmise aasta tulemus. "Kaupluseid me sulgema pole pidanud, kuid käibe ja kasumi kasvu ka tänavu pole oodata," ütles ta.

"Jaanipäeva alkoholi müük väheneb arvatavasti viiendiku võrra. Väheneb nii kange alkoholi, kui ka õlle ja siidri läbimüük," nentis Koort. Sellele prognoosile vastavalt on vähendatud ka tellitava kauba kogust. "Käibelanguse tasakaalustamiseks paneme suuremat rõhku toidukaubale, eriti kohalikule toidule."