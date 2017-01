Tänane riigikogu liige Taavi Rõivas oli Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu esimees aastatel 2007-2013 ehk kuni sotsiaalministriks saamiseni. RKASi poolt Arsenali keskuse müüki varjutab aga fakt, et selle uues omanikeringis oli ka Rõiva erakonnakaaslane Rain Rosimannus. RKAS-i nõukokku kuulus vahetult enne kinnistu müümist ka Keit Pentus-Rosimannus. Rõivas jagab nüüd RKASi nõukogu protokolle, et näidata, kuidas Erika Neli kinnistu müügiprotsess toimus.

Protokollidest nähtub, et 2011. aasta augustis toimunud nõukogu koosolekul otsustati kaitseministeeriumilt üle võtta AS Erika Neli, sest kaitsevaldkonna tegevus oli kinnistul lõppenud.

2012. aasta protokolli järgi otsustab nõukogu ASile Erika Neli kuuluv vara (9 kinnistut) müüa korraga ning pärast ettevõtte likvideerimist laekuks raha RKAS-ile.

"Leppisin Artur Talvikuga kokku, et kohtun tema juhitava komisjoniga sel neljapäeval kell 9.00. Kuivõrd teema pakub laiemat avalikku huvi ning Riigi Kinnisvara ASi tegevust kureeriva valitsuse liikme ning mitme teise poliitiku poolt on seatud avalikult kahtluse alla ettevõtte otsustusprotsesside läbipaistvus, siis otsustasin, et me mitte ainult ei anna riigikogu komisjoni suletud uste taga ülevaadet RKASi otsustest AS Erika Neli omandisse kuulunud kinnistute võõrandamisel, vaid teeme kõik asjassepuutuvad nõukogu protokollid ja seletuskirjad ka avalikuks. Protokollides on lisaks otsuse sisule toodud ka detailne arutelu käik," kirjutas Rõivas sotsiaalmeedias.

"RKAS müüs ja müüb kinnistuid üksnes avalikul enampakkumisel, täpselt nii oli see ka kõnealuste kinnistute puhul. Oksjoni korraldanud RKASi töötajad on mulle kinnitanud, et osalemiseks ei seatud mingeid tavapärasest erinevaid tingimusi ega piiranguid võimalikele ostjatele. Kui kõrgeima hinnaga pakkumise oleks teinud Fixor Holding [Edgar Savisaarele kuuluv osaühing mida juhib ta poeb Erki Savisaar-toim.] või autopesula Värvilised [tänase peaministri Jüri Ratase osalusel asutatud osaühing, tänased omanikud Andres Malm, Kristo Vallsalu ja Eve Kukka -toim.], siis oleks kinnistud neile müüdud."

RKAS-i nõukogu protokoll Erika Neli kinnistu üleandmine Riigi Kinnisvarale

Protokoll Erika Neli varade müügiks 2012. aastal