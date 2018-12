Pikad pühad tõid inimesed uisuväljakule. 12 aastaga on Tallinna koolinoorte arv Harju tänava uisuplatsil kümnekordselt kasvanud

„Üldiselt on klientuur väliliuväljadel iga-aastaselt kasvav olenemata sellest, kas väljas on kehv suusailm või mitte,” rääkis Harju tänava ja Nõmme väliuisuplatse ning Jeti jäähalli haldava ettevõtte HK Hall OÜ juhatuse liige Fred Randver. Siiski on ilmaga sel aastal liuväljade kohapealt väga hästi läinud.

„Kui on ilus talv, siis jagub inimesi igale poole – suusatama, kelgutama ja uisutama – ja kui on kehv talv – lumeta, soe –, siis ei ole inimestel uisutamisele palju talviseid alternatiive,” põhjendas ta. Randver lisas, et HK Halli väliliuväljadel saab iga ilmaga uisutada, olgu väljas +10 või -30 kraadi. „Ja kõige olulisem on seejuures, et vihma ei sajaks,” rõhutas ta.

Seda, et meie ilm on muutunud, näitab Randveri kinnitusel kas või see fakt, et Harju tänava liuväljal on Tallinna koolilaste külastuste arv 12 hooajaga kasvanud umbes 2000 külastuselt eelmise aasta 20 000 külastuseni. „Põhjus väga lihtne – järjest enam koole muudab suusaveerandi uisuveerandiks, sest suusatamist ja ilma ei saa pikalt ette planeerida,” lausus ta.

Ka avaldavad külastajate numbritele mõju nii pikad pühad kui koolivaheaeg. Randveri sõnul ongi nende liuväljade jaoks sel hooajal kõige olulisem periood ajavahemikus 22. detsember kuni 6. jaanuar, kui Harju tänava liuväljal oodatakse umbes tuhat inimest päevas, Nõmmel ja Jetis umbes 300 inimest.

Kui Harju tänaval on sellel perioodil umbes pool või isegi natuke enam külastajatest turistid, siis Nõmmel käivad eelkõige uisutamas kohalikud. „Jetis jaguneb vene- ning eestikeelne klientuur enamvähem pooleks,” lausus Randver.