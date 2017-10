Piletimüügisüsteeme arendav ettevõte: Meid peeti Kolumbia firmaks. Vahetasime nime

Rahvusvahelisele turule piletimüügisüsteeme arendav Eesti IT-ettevõte T solutions muudab selguse huvides ja välisturul atraktiivsuse tõstmiseks nime ning välimust. Uue nimega Turnit kolis koos samuti Mootor Gruppi kuuluva robootika lahendusi tootva Milremi arendusmeeskonnaga vastavatavasse ärimajja Tartus, Riia mäel.

Turniti tegevjuhi Andres Birnbaumi sõnul oli ettevõttele uue nime leidmiseks mitu põhjust ning seda otsiti juba pikka aega. “Esiteks tekib selge erisus, et T pilet on lõpptarbijale suunatud piletimüügikeskkond, Turnit on aga piletimüügisüsteemide arendaja, kelle klientideks on transpordiettevõtted. Teiseks saime tänu nimevahetusele .com-domeeni ja lõpevad segadused, kus meid peeti Kolumbia ettevõtteks või kus me põrkasime välisturgudel kokku teiste samanimeliste firmadega,” selgitas Birnbaum.

Kui seni tegutsesid nii Turnit, kui ka samasse kontserni kuuluv ja mehitamata roomiksõidukeid ja robootika lahendusi arendava Milremi arendusmeeskond Tartu Startup Hubis, siis alates tänasest asuvad mõlemad Tartus Riia mäel valminud uues ärimajas.

“Turnitis on tänaseks tööl 50 spetsialisti, Milremi Tartu üksuses ligi 10, me paisusime selgelt juba liiga suureks, et sobituda startup ettevõtete kontingenti,” selgitas Birnbaum. “Kasvasime hub’i abil suureks ja nüüd oli aeg pesast välja lennata.”

Mootor Gruppi kuuluv Turnit, endise nimega T solutions, on Eesti ühistranspordi piletisüsteemide pioneer, mille süsteemide kaudu reserveeritakse rohkem kui kaheksa miljonit istekohta aastas ning mille teenuseid kasutab üle 40 transpordiettevõtte üle maailma. Turniti platvorm on suunatud transporditeenuse pakkujatele, kes vajavad täpset logistikajuhtimist, dünaamilist hinnastamist ning igakülgset valmisolekut turu muutusteks. Lisaks on Turnit arendamas käed-vabad piletimüügisüsteemi linnatranspordile, mida hetkel testitakse Tartu bussiliinidel Jiffi nime all. Süsteem võimaldab käed-vabad pileti registreerimist nii bussis, trammis, trollis, kui ka rongis.

Septembri alguses avas Mootor Grupp Tartus tänapäevase bussidepoo, mille koguinvesteering ulatus 2,4 miljoni euroni. Uues bussidepoos hooldatakse kõiki Tartu linnaliine teenindavaid busse. Lisaks asub depoos bussipesula, mis võimaldab ööpäevas teostada üle 100 sõiduki sise- ja välispesu.