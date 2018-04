Pillesaar: eelmine aasta oli Helmesele taas kõigi aegade edukam

Eesti ühe suurema tarkvarafirma Helmese käive kasvas eelmisel aastal 17,6 protsenti 26,1 miljonini. Ettevõte puhaskasum suurenes 3,3 miljoni euroni.

Helmese juhi Jaan Pillesaare sõnul oli eelmine aasta ettevõttele taas kõigi aegade edukaim. “Võitsime Skandinaavia, peamiselt Norra ja Rootsi turgudelt mitu suurt võtmeklienti ja laiendasime tegevust Aasias,” ütles Pillesaar.

“Eelmisel aastal liitus Helmesega üle 80 uue tarkvaraeksperdi ning ettevõtte töötajate arv ületas 300 piiri. Kui paljude tehnoloogiafirmade jaoks on peamine investeering toote ehitamine ja turundus, siis Helmese jaoks on peamine investeering inimeste kaasamine, koolitamine ja õnnelikuna hoidmine. Meie kõige olulisem juhtimispõhimõte on, et Helmesega seotud inimesed oleksid pikaajaliselt õnnelikud ja oma tööeluga rahul,” lisas Pillesaar.

Ka 2018 tuleb Helmesele kasvuaasta. “Lisaks jätkuvale orgaanilisele laienemisele plaanime omandada osalusi ka teistes tarkvaraettevõtetes,” lisas Pillesaar. “Kuna Helmese tegevusmudel on oma häid tulemusi maailmaturul tõestanud, siis järgmine loogiline samm on seda mudelit kasvatada, jagada teadmisi võimalikult paljude teiste inimeste ja ettevõtetega,” sõnas Pillesaar.