Helmese kogemuste kohaselt meie äris ehk globaalses tarkvaraäris Eesti brändist küll kasu ei ole, ütles Eesti uue brändikontseptsiooni kohta tarkvarafirma Helmese juhatuse esimees Jaan Pillesaar.

„Pigem võib sellest müügis kahju olla,“ ütles ta.

„Helmeses me mõned aastad tagasi lõpetasime müügikõnedes ütlemise, et oleme Eestist, ja hakkasime selle asemel ütlema, et oleme rahvusvaheline firma,“ seletas Pillesaar. „Peale seda oli tunduvalt lihtsam müügikohtumisi kokku leppida.“

„Eesti bränd on võibolla kasulik poliitikutele. Ettevõtjatel ma soovitan oma brändi investeerida või proovida saada turule mõne rahvusvaheliselt juba tuntud brändi all,“ lausus ta. „Viimane tähendab osast tulust loobumist, aga tagab ka kohese ligipääsu müügikanalitesse ja klientide tähelepanu.“