Piloodid ilmuvad tööle purjuspäi: kas Finnairi lennukitele peaks paigaldama alkolukud?

ärileht.ee RUS

Finnair Foto: AXEL SCHMIDT, AFP

Ilta-Sanomat on õhku visanud küsimuse, kas Soome lennureisijate turvalisuse huvides tuleks Finnairi piloodikabiinidele paigaldada alkolukud. Seda seepärast, et viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus piloot ilmub tööle joobnuna, vahendas Yle.