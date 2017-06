PILTUUDIS | Septembrist lennujaama sõitvad trammid läbivad vastvalminud tunnelit

Tallinna lennujaama viival trammiteel valmis tunnel, mille kaudu saab alates septembrist sõita trammiga raudtee ja Suur-Sõjamäe tänava alt läbi.

Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul oli lennujaama trammiteeharu ehitamisel suurim väljakutse vajadus viia see raudtee ja Suur-Sõjamäe tänava alt läbi. „Eestis puudus seni kogemus raudtee ja trammitee kahetasandilise ristumise lahendusest ning ehitamisest rongiliiklust katkestamata. AS Merko Ehitus Eesti ning KMG Inseneriehituse AS tulid ülesandega suurepäraselt toime, mis veelkord kinnitab, et eesmärk lennujaama suunalise trammiliikluse alustamiseks septembrist on reaalne," selgitas Tamm.

150-meetrise suletud osa ja 125 meetri pikkuse rambiga tunneli rajamisel teisaldati umbes 10 000 m3 hüdrovasaratega purustatud paasi ja 6000 m3 kaevatavat pinnast. Valati või monteeriti kokku 1000 m3 betooni, millele lisanduvad trammiteed kogu objekti ulatuses kandekonstruktsiooni mahuga umbes 700 m3.

Trammitee lennujaama haru algab Peterburi maantee äärde rajatud pöördekanjonist, kulgeb tunnelis raudtee ja Suur-Sõjamäe tänava alt läbi, jõuab süvendis tõustes Keevise tänaval taas maapinnale ning lõpeb tagasipöörderingiga lennujaama juures. Pärast trammitee valmimist on Tallinna lennujaam ühenduse poolest kesklinnaga üks mugavamaid terves Euroopas.

Tööd, millest põhiosa on tänaseks juba tehtud, lähevad maksma 12,5 miljonit eurot. Ehitusega alustati läinud aasta augustis.