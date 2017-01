Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) esitles uuendatud sisu, ülesehituse ja visuaalse väljanägemisega Eestit tutvustava veebikeskkonna estonia.ee ja Eesti brändi kodu aadressil brand.estonia.ee.

Umbes poole aastaga mõeldi välja kujundid, mis sarnanevad pilvede, lammaste ja seenekübaraga. Need kujundid on ka trükitud riidest kotile, kotike on aga valmistatud Indias. Millegipärast ei mõelnud EAS sellele, et nende valmistamisega oleks võinud tööd ja leiba saada ka mõni Eesti ettevõtja.

Eesti brändi uuendamise protsessi algatasid 2014. aasta lõpus ettevõtjad eesotsas Toiduainetööstuse Liiduga, kes vajasid tuge Eesti ning Eesti ettevõtete tutvustamisel maailmas. Welcome to Estonia kontseptsioon toimis peamiselt turismisektoris.

Samuti näitas 2015. aastal läbiviidud Eesti eksportööride konkurentsiuuring, et eksportöörid ise peavad suurima mõjuga arenguvaldkonnaks ekspordi edendamisel Eesti maine ja tuntuse kasvu välisriikides.

„See on eriti hea näide sellest, kuidas riik saab ettevõtjaid aidata. Riigi roll on positiivse keskkonna ja fooni loomine, et ettevõtjad saaksid tegutseda, töökohti luua ning riigieelarvesse raha tuua. Riik peaks panustama, et teadlikult ja järjepidevalt Eestit turundada, et see ei jääks ainult disainerite tehtud tööks,“ kommenteeris uute veebide avalikustamist Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.

2016. aasta augustis EASi poolt kokkukutsutud Eesti Disainimeeskond on loonud järgmiseks kümneks kuni viieteistkümneks aastaks süsteemi, mis aitab võimendada Eesti unikaalsust ja konkurentsieeliseid maailmas.