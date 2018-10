Pindi hoiatab: välismaalastest naabrid on ootamatu oht!

Seetõttu tasub eelkõige väiksemates kortermajades elamispinna soetamisel uurida, ega valdav enamus korteriomanikke pole Venemaa, Ukraina jms riikide kodanikud, kus kohtusüsteemide toimimine on eurooplaste jaoks sageli arusaamatu ja hirmutav, rääkimata asjaajamise keerukusest ja kulukusest.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Elari Udam ütles, et kui soetada endale elamispind magalarajooni 100 korteriga elamusse, siis 4-5 ukrainlase või valgevenelase naabrus on suhtarvuliselt marginaalne.

„Kui aga ostate endale elamispinna 8 korteriga elamusse, kus enamus korteritest kuuluvad Euroopa Liidu õigusruumist välja jäävate riikide kodanikele, võite jääda halbadel aegadel tõsiste probleemide küüsi. Kui naabrid arveid ei maksa, siis tuleb need maksta nende eest või terves majas lülitatakse küte ja vesi kinni, sest ka Eesti kohtu kaudu võlgade tasumist nõuda ei saa. Ainus, mida saab tavaliselt korterite kaupa jaotada, on elekter, aga ka seda mitte alati ning ilma veeta on elamispind niikuinii kasutuskõlbmatu,” selgitas Udam.