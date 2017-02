Ligi 40% Pipedrive’i töötajaid on välismaalased pea 20 riigist, igapäevane töökeel on inglise keel.

Eesti idufirma, mis kasvab aastas 100%, avab kontori Portugalis ja ehitab Tallinnasse uue torni.

Seitse aastat tagasi alustanud müügitarkvara pakkuv Pipedrive on üks Eesti idufirmade edulugusid. Neil on maailmas üle 30 000 maksva kliendi ja hiljuti saadi kokku 16 miljoni euro eest investeeringuid. Praegu on ettevõttel kontorid New Yorgis, Tallinnas ja Tartus ning märtsis avatakse uus üksus Portugali pealinnas Lissabonis.

Miks just Portugal? „Asi on selles, et meie suuruselt teine turg on Brasiilia, mistõttu on meil vaja klienditoe töötajaid, kes valdavad portugali keelt,” selgitas Pipedrive’i klienditoe ja müügijuht Martin Kõiva. „Lisaks on Lõuna-Euroopast lihtsam leida spetsiifilise tehnilise taustaga inimesi, sest pooled Lissaboni kontori töötajad saavad olema arendajad.”