Pistiseandmises süüdistatav ärimees Oleg Ossinovski Läti kohtus: minu süüdistust tuleb täpsustada

Eesti üks rikkamaid inimesi ärimees Oleg Ossinovski, keda süüdistatakse endisele Läti Raudtee juhile Uģis Magonisele pistise andmises, ütles täna Läti Limbaži kohutus, et prokurör peaks tema süüdistust täpsustama.

Ossinovski soovib, et prokurör täpsustaks talle esitatud süüdistuse kohta ja aega ehk kus ja millal ta väidetavalt pistist pakkus, sest kui seda ei tehta, on ta õigusi rikutud, kirjutab Läti Delfi.

Prokurör Evita Masule esitas täna kohtus süüdistuse lühiülevaate, mille kohaselt süüdistatakse Uģis Magonist pistise võtmises. Süüdistuse kohaselt leppisid Magonis ja Ossinovski millalgi 2014. aasta augusti ning 2015. aasta alguse vahel kokku, et Ossinovski annab 800 000 eurot pistist ning Magonis langetab selle eest eesti ärimehe firmat Skinest Rail soosiva otsuse. Lisaks pidi Magonis Skinest Raililt ostetavate vedurite ostu ka reklaamima. Kokkulepe nägi ette, et Magnonis kasutaks ka oma sõprussuhteid Venemaa Raudteede ametnikega, et Ossinovski saaks vedurite remondi tellimusi.

Süüdistuse kohaselt palus Ossinovski Magonise residentsis toimunud kohtumisel pistisesumma vähendamist. Magonis nõustus, et 800 000 euro asemel maksab Ossinovski 500 000. Magonis sai Ossinovskilt 499 500 eurot.

Ossinovski väitis kohtus, et ei saa süüdistusest aru. Kuriteo toimepaneku kohta ei ole tema sõnul välja toodud ning selline olukord on seadustega vastuolus.

Mullu septembris lükkas Läti Limbaži ringkonnakohus tagasi Ossinovski advokaadi Jelena Kvjatkovska palve, et tema kliendi üle tuleks kohut mõista eraldi ja Eestis, sest väidetavad kuriteod pandi toime Eesti pinnal.