Pitsaketi väärtusest haihtus minutitega miljard dollarit

Austraalia rahvusvaheliselt tegutseval pitsaketil Domino's Pizza oli kehv päev. Ettevõte raporteeris tulemustest. Kasum tuli ettevõtte enda prognoositust väiksem ja aktsia kukkus loetud minutitega enam kui 20 protsenti, vähendades ettevõtte turuväärtust miljardi dollari võrra, kirjutab The Sydney Morning Herald.

Kunagine investorite lemmikaktsia prantsatas täna börsil esimestel kauplemisminutitel 51,11 Austraalia dollarilt 40,28 dollarile. Ettevõtte turuväärtusest haihtus miljard Austraalia dollarit.

Ettevõte on olnud kuid raskustes, võideldes frantsiisipartnerite poolt väiksemate palgamaksetega. Ettevõtte ärimudel on jätnud söögikohtade omanikele vähe võimalusi elatise teenimiseks. Ettevõte teatas, et on avastanud frantsiisipartnereid auditeerides ligi miljon dollarit töötajatele vähem makstud palku.

Domino ettevõtte enda rolli antud probleemides ei näinud, süüdistades tulemustes hoopis oma äri Prantsusmaal.

„Mul on häbil et me läksime sellega alt, kuid mul pole häbi, et kasum kasvas 28,8 protsenti,“ ütles ettevõtte juht Don Meij investoritele, viidates 118,5 miljoni dollarilisele maksueelsele erakorraliste tulude-kuludeta kasumile.

Alles veebruaris lubas ta investoritele, kasvuprotsendiks kujuneb 32,5 protsenti. Austraalais ja Uus-Meremaal kasvas vähemalt aasta avatud olnud söögikohtade käive 13,6 protsenti, tulles samuti kehvem prognoositud 14-16 protsendisest kasvuootusest. Euroopas oli ettevõtte müügikasv oodatust nigelam 2,8 protsenti (ootus 5-7% kasv) ning Jaapanis vähenes müük 0,6 protsenti, kuid oodati 0-2 protsendist kasvu.

Ettevõte kogukäive kasvas 18 protsenti, kuna ettevõte avas Austraalias, Uus-Meremaal, Euroopas ja Jaapanis 178 uut söögikohta.