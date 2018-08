Plastpudelite võidutee sillutas eestlane

Maailmas ostetakse minutis üle miljoni plastpudeli. Euroopa Liit avaldas hiljuti plaani hakata ühe korra plasttoodete vastu võitlema ja parandada märgatavalt nende taaskasutusse jõudmist. Vähesed teavad, et plastpudeli võidukäik on otseselt seotud Eestiga, sest plastirevolutsiooni üks juhte oli väliseestlane Aadu Allpere. Kuidas see juhtus?