Platvormipõhises taksoveos leitud puudused toovad seaduses muudatused

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et seadusemuudatuse tulemusel on teenuseosutajate hulk aastaga kahekordistunud, tänu millele on taksode kättesaadavus ja ka hind paranenud.

Järelevalve käigus on selgunud, et mitmetel kokkuleppeveoks kasutatavatel sõidukitel on puudu sõidukikaart ja õiget liiki kindlustus. „Teenuse usaldusväärsuse tõstmiseks on kavas teha seadusemuudatus, millega tekib kohustus näidata rakenduses ka sõidukikaardi andmeid,“ lausus Sester.

„Platvormipõhiste teenuste regulatsiooni eesmärk peab olema ühelt poolt konkurentsi suurendamine ja sealt tulenevad paremad hinnad ja teenused ning teiselt poolt usaldusväärne ja ühtsete nõuetega teenus.“

Istungil toodi välja, et praegu on väljastatud umbes 8000 teenindajakaarti ja ligi 5000 sõidukikaarti. Märgiti, et Tallinna munitsipaalpolitsei on tänavu teinud üle 7000 kontrolli ja algatanud umbes 500 menetlust.

Istungil andsid olukorrast ülevaate majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving ning teede- ja raudteeosakonna nõunik Hindrek Allvee.