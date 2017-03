Pocopay vastus finantsinspektsiooni trahvile: oleme käitunud vastutustundlikult ja hoolsalt

Pocopay avaldas selgituse reklaamiseaduse rikkumi eest trahvi saamise kohta, öeldes, et lähtus reklaamide tegemisel ja levitamisel Eesti seadusandluses kehtestatud reeglitest oma parimate teadmiste järgi.

"Pocopay lähtus finantsinspektsiooni poolt välja toodud reklaamide tegemisel ja levitamisel Eesti seadusandluses kehtestatud reeglitest oma parimate teadmiste järgi," kirjutati avalduses.

"Eestis ei ole makseasutuste reklaamipraktika veel hästi välja kujunenud ja teadaolevalt on makseasutuste reklaami koostamise juhend hetkel alles väljatöötamise faasis."

"Reklaamide tegemisel toetusime kohalikule ja rahvusvahelisele turupraktikale ja olime diskussioonis ka finantsinspektsiooniga. Igas reklaamis oleme rõhutanud, et Pocopay on makseasutus ja suunanud kliente meie veebilehele, kus Pocopay teenusega seonduv info on põhjalikult kirjeldatud," selgitati avalduses.

"Oleme käitunud vastutustundlikult ja hoolsalt. Samuti ei ole Pocopay saanud ühtegi kaebust klientide käest seoses eksitava reklaamiga.

Jätkame dialoogi finantsinspektsiooniga makseasutuste regulatiivse raamistiku parandamise eesmärgiga."

Finantsinspektsiooni juhatus määras esmaspäeval tehtud otsusega Indrek Neivelti osalusega idufirmale AS Pocopay reklaamiseaduse rikkumise eest 3000 euro suuruse rahatrahvi. Seadust rikuti kolme reklaamiga, milles kasutati eksitavat sõnastust, jättes tarbijatele mulje, justkui oleks kõnealuse makseasutuse näol tegemist pangaga.