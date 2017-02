Umbes aasta aega tagasi turule tulnud Pocopay on tänaseks kogunud mõnituhat klienti ning ettevõtte juhi ja asutaja Indrek Neivelti sõnul ei ole ta sellega rahul. Samas müüb ettevõte oma tehnoloogiat, vahendab ERR Uudised.

"Meil on mõnituhat klienti praegu. Selle kohaga me rahul ei ole. See on allapoole sellest, mis me arvasime," tunnistas Neivelt ETV saates "Kapital".

"Aga teise poolega oleme me rohkem rahul kui iialgi arvasime. /.../ Me saame oma tehnoloogiat müüa, mis on väga huvitav," märkis ta. "Vahest on ikka nii, et hakkad elus kuskile liikuma ja satud hoopis teisele rajale."

Neivelt ütles, et Pocopay mobiilirakendusse on investeeritud umbes viis miljonit eurot, kuid korraliku mobiilipanga rajamiseks oleks vaja veel rohkem ressurssi.

Tema hinnangul võikski Pocopay tehnoloogia huvi pakkuda näiteks pankadele. "Need on olemasolevad pangad, kes on sellest tehnoloogiast huvitatud. Need on uued teenusepakkujad, kes tahavad sellele turule minna, on need siis tarbimiskrediidi pakkujad või telekomfirmad. Erinevates riikides, üldse mitte siin."

Neivelt märkis, et tänased mobiilipangad on tehtud veebiloogikast lähtudes ning pangad ise soovivad mobiilirakendusi paremaks muuta.