Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu hoiustajad on teeninud intressi kokku rohkem kui 1,4 miljonit eurot

Aastate jooksul välja makstud intressid eurodes:

2014 15 000 2015 135 000 2016 376 000 2017 715 000 2018 (I kv) 177 000 Kokku viie aastaga: 1 418 000 eurot





Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu (HLÜ) on finantsasutus, kus ühistuliikmed saavad hoiustada oma raha ja võtta sealt laenu. Laenud on tagatud kinnisvara ehk hüpoteekidega.

Hoiustajaid on meil üle Eesti kokku umbes 2000.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu liikmete arv kasvab pidevalt ja teenuseid tuleb juurde. Juba kaks aastat pakume peale hoiuste ja laenude ka autoliisingu teenust.

Me korraldame kaks korda aastas HLÜ kõikidele liikmetele mõeldud üritusi, kus võtame kokku möödunud perioodi majandustulemused ja finantsnäitajad ning arutame tulevikuplaane. Selliste üritustega näitame, et oleme oma liikmete jaoks avatud. Kohale on alati tulnud palju rahvast, sest kõik tahavad teada, kuidas ühistul läheb.

Vastab Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu kliendihaldur Jekaterina Oštšepkova.

Mille poolest erineb hoiu-laenuühistu pangast?

Meil on paremad intressid kui pankadel. Pankade hoiuseintressid ulatuvad 0-3%, Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu pakub märksa kõrgemat taset. Praegu on meie hoiuste intressimäär kuni 7,5%.

Kuidas on teie hoiused tagatud?

Seaduse järgi on ühistul reservfond, kuhu peame kord aastas panema 20% saadud kasumist. Me ei mängi börsil ega investeeri fondidesse. Hoiule võetud raha kasutame väljaantavate laenude finantseerimiseks. Me rahastame nii eraisikute kui ka firmade kinnisvaraprojekte.

Vastab Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu müügijuht Andri Treufeldt.

Kas inimesed toovad raha teie juurde kõrge intressi pärast?

Kui me alustasime, siis kindlasti toodi raha meile hoiustamiseks kõrge intressi pärast. See oli siis, kui Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu oli alles noor ja keegi ei teadnud meist midagi. Ühistu asutamisel ei lähtutud siiski kehtestatud miinimummääradest– 32 000 eurot kapitali ja 25 asutajaliiget – vaid meil oli asutajaliikmeid kaks korda rohkem ja algne osakapital oli üle 200 000 euro. Asutamishetkest alates oleme olnud üks suurem hoiu-laenuühistutest. Me oleme tegutsenud viis aastat ja nüüd võiks uskuda, et inimesed tulevad meile hoiustama mitte ainult kõrge intressi pärast, vaid ka seepärast, et nad juba teavad, kes me oleme.

Meie ühistu on stabiilne ning meie koostööpartnerid on peaaegu kõik kinnisvara vahendusega tegelevad ettevõtted. Kui on veel mõni ettevõte, kes ei ole meie koostööpartner, siis arvatavasti seepärast, et meie ei ole neist veel kuulnud. Meil on praegu üle 70 koostööpartneri kinnisvara alal – kõik need, keda te juba teate või kelle kuulutusi olete näinud.

Me oleme kolmandat aastat Eesti kinnisvaramaaklerite koja sponsor, eelmisel aastal teist korda peasponsor. Me panustame kinnisvaramaaklerite haridusse, et teenus oleks korralik ja klientidel oleks ohutu osta kinnisvara.

Kokkuvõttes ei ole meie plussiks ainult kõrgem intress, vaid ka usaldusväärsus. Inimesed teavad ja usaldavad meid.

Millised inimesed hoiustavad teie juures oma raha?

Kõik on oodatud! Minimaalne osakapitali sissemakse on 30 eurot. See tähendab, et hoiustamiseks on vajalik ühistu liikmeks astumine. See ongi osakapitali sissemakse, millele lisandub hoiuse sissemaksu tasu 10 eurot.

Ühistu hoiuste protsendid sõltuvad hoiustatavast summast ning hoiustamise tähtaegadest. Meie tähtajalistele hoiustele kehtib põhimõte: mida pikem on hoiuse periood, seda kõrgem on intressimäär. Meie juures saab kasutada ka kogumishoiuse ja pensionihoiuse teenust. Klient võib lepingu muidugi enne tähtaega lõpetada.

Millistest summadest alates on hoiustamine kasumlik?

Sisseastumismaks on 10 eurot. Niipea kui intressidest on sama summa kogunenud, ongi klient juba plussis.

Meie veebilehel on hoiustamise kalkulaator, mille abil saab vaadata, milliseks kujunevad intressimäärad erinevate summade ja hoiustamistähtaegade puhul. Muidugi võib meile alati helistada või tulla konsultatsiooniks kohale meie kontorisse aadressil Pronksi 3 Tallinnas, töötame esmaspäevast reedeni kell 9-17.

Kõik hoiused investeeritakse Eesti majandusse ehk hoiustaja toetab meie majandust. Me ei investeeri aktsiatesse, fondidesse ega pensionifondidesse.

Millisel puhul oleks mõistlik hakata ühistu kliendiks?

Raha tuleb panna teenima, mitte lasta sellel niisama seista. Miinimum summa igasugust tüüpi hoiustel on 3000 eurot, maksimumi ei ole. Võib tuua ka sularaha, kuigi seda juhtub meil harva. Sularaha toovad hoiule pensionärid, kellel on kombeks raha kodus hoida. Sularaha ei ole sugugi käibelt kadunud.

Intresside võrdlus pankadega:

Tähtajalise hoiuse intressid (5000€, 3 aastat)

SEB Pank 0,01 Swedbank 0,01 Luminor Bank 0,3 LHV Pank 0,3 Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu 6,34

