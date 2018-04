Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht: meie tasuta ühistransporti Harjumaale ei vali. Selleks pole lihtsalt piisavalt raha

MTÜ Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Vello Jõgisoo ütles, et viimase info kohaselt saavad keskused hakata ise valima, kas soovivad tasuta ühistransporti või mitte.

"See on hiljutine muudatus, mõned päevad vanad," kommenteeris ta värsket valikuvõimalust. "Me oleme kindlasti seisukohal, et täielikult tasuta ühistransporti ministeeriumi poolt planeeritavate vahenditega pole võimalik teha. Kui meile antakse vaba valik, siis me teeme Põhja-Eesti transpordikeskuse alla kuuluva nelja maakonna osas erinevad otsused. Kas need tulevad ühesugused või neli erinevat, seda näitab aeg," ütles Jõgisoo.

Samas Harjumaa osas on asi juba selgem ning transpordikeskuse juhatuse heakskiidul otsustatakse, et sõidusoodustused tehakse eakatele, kooliõpilastele, puuetega inimestele, lasteaialastele ja eelkooliealistele ning nende saatjatele. "Kuid täiesti tasuta ühistransporti me Harjumaale nende vahenditega teha ei saa," nentis ta.

Kui palju jääb tasuta ühistranspordi kompenseerimisest raha puudu, ei osanud Jõgisoo täpselt öelda. "Oleneb. Kui võtame käiku eelduse, et kõik kommertsliinid kukuvad ära, sest avalikel liinidel saab nüüd tasuta sõita, siis on üks summa. Kui osa kommertsliine jääb käima, siis on teine summa. Me arvame, et ligi 4-5 miljonit eurot jääb üldplaanis puudu," ütles ta.