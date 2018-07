Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht: tasuta bussisõit praegusel kujul on jabur. See naeruvääristab ideed

Ajaleht Lääne Elu tegi intervjuu Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhatuse liikme Mikk Lõhmusega. Muuseas küsiti ka selle kohta, miks peavad osad läänlased maksma „tasuta" sõidu asemel hoopis rohkem kui varem. Lõhmus nentis, et olukord on jabur. Kirjad maanteeametisse ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse on teele läinud.

Osa läänlasi maksab bussisõidu eest rohkem kui varem. Näiteks Parilasse sai mõnekümne sendi eest, nüüd, Pärnu hindadega tuleb maksta üks euro.

See on läbinisti jabur. Haapsalu-Virtsu liin on käsitletav kaugliinina. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse ettepanek oli, et Läänemaa piires oleks kaugliinidel sõit tasuta. Maanteeameti määrus keelas selle ära, see tuli viimasel hetkel ja oli kõigile üllatuseks.

Kui see on jabur, siis - kas midagi saab ette võtta?

Lääne-Nigula valla kiri riigihalduse ministrile ning majandusja kommunikatsiooniministrile läheb teele sel nädalal. Meie ettepanek on, et ühe maakonna piires peaks saama tasuta sõita ka kaugliinidel. Kommertsliine see ei puuduta. Need on iseasi. See käib Pärnu ja Märjamaa ning Lihula ja Virtsu liinide kohta. Põhja-Eesti ühistranspordikeskus on sellest teadlik ja aitas meil kirja koostada. Haapsalu on sellise kirja juba saatnud.