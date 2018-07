Põhja-Korea istub kuue triljoni dollarilise maavararikkuse otsas

Kui Põhja-Korea suudaks tuumarelvadest loobuda, piirid avada ja üldiselt liikuda moderniseerimise suunas, võiks riik tõeliselt rikkaks saada, kirjutab Business Insider. Nimelt on Põhja-Koread õnnistatud rikkalike maavaradega.

Credit Suisse'i analüütiku Trang Thuy Le hinnangul võiks Põhja-Korea majandus kümne aastaga jõuda 100 miljardi dollarilise SKPni (praegu on see kolm korda väiksem). Siin aitaks kaasa maavarad, mida Lõuna-Korea riikliku kaevanduskompanii hinnangul on tohutult - seejuures nii sütt, vaske, tina, tsinki, rauda ja haruldasi muldmetalle.

Ka praegu käib väiksemahuline kaevandamine, aga sanktsioonide ja riigi üldise viletsa majandustaseme tõttu ei suudeta seda tempokalt läbi viia. Analüütikute meelest võiks aga tulevikus just kaevandused aidata tõsta riigi majanduskasvu 7-8 protsendini - seda muidugi juhul, kui Hiina soostub oma vasallriigi uuele kursile pööramisega.