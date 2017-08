Põhja-Korea jäädvustas ajaloolise raketikatsetuse margile

Margid on ajaloos head viisid oluliste sündmuste tähistamiseks ja jäädvustamiseks. Põhja-Korea juht Kim Jong Un olevat jäädvustanud Hwasong-14 raketikatsetuse 8. augustil väljaantud margiplokil.

Margiväljaande teeb küsitavaks see, kuidas suudeti mark nii kiiresti raketikatsetuse ajal trükkida ja kuidas see ei ole mitte kusagil oksjonikeskkondades ebay.comis ega delcampe’is müügil.

Põhja-Korea on läbi ajaloo kasutanud markide müüki välismaalastele olulise valuuta riiki sissetoomise allikana. Aastakümnete jooksul on Põhja-Korea andnud lisaks stalinistliku režiimi ülistavatele markidele välja marke mistahes teemadel alates kassidest ja koertest kuni printsess Diana mälestamiseni, peamine, et see tooks raha sisse.