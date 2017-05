Põhja-Korea on Rootsile aastakümneid sadu miljoneid võlgu, sealhulgas tuhande Volvo eest

Volvo 144 - selliseid autosid ostis Põhja-Korea Rootsist tuhat tükki ega maksnud nende eest öörigi. Paljud neist on ikka veel liikluses. volvocars.com

Pärast seda kui Soome ajakirjanik oli Põhja-Korea ametnikuga jutuks võtnud aastakümnete-taguse võla, arvutasid ka rootslased kokku, palju neil diktatuuririigilt raha saamata on. Selgus, et Põhja-Korea võlg Rootsi ees on 2,7 miljardit krooni ehk ligi 300 miljonit eurot, sisaldades muu hulgas ka siiani maksmata tuhande Volvo 144 ostuhinda.