Põhjala läbis murdelise aasta: uus suur plaan nõudis juba esimesi investeeringuid

Noblessneri investeeringu kogumahuks koos käibekapitaliga on ca 4,9 miljonit eurot, mida rahastatakse konverteeritavast laenust, pangalaenust ning 2016. aastal määratud PRIA toetusest.

Põhjala Brewery äritegevus jätkus 2017. aastal tõusvas joones ning käibekasvuks saavutati 23,6%. Ettevõtte müügikäive oli 2 190 000 eurot, ärikasumiks kujunes 212 000 eurot ning maksueelseks kasumiks 142 000 eurot. Kasumlikkus vähenes seoses mitmete suuremahuliste ühekordsete kapitaliseerimata kuludega, mida tehti seoses Noblessneri projekti ettevalmistamisega. Käibekasvu aeglustumise peamiseks põhjuseks oli tootmisvõimsuse ammendumine Nõmmel asuvas pruulikojas, kus ei ole võimalik rohkem tootmist laiendada.

Eksport kasvas

2017. aastal suurenes veelgi Põhjala ekspordi osakaal, moodustades 65% kogumüügist. Eksportturgudest olid suurimad Soome, Prantsusmaa ja Holland, järgnesid Hiina ja Itaalia. Kokku eksporditi 30 välisturule. 2017. aastal tehti investeeringuid summas 1 038 000 eurot, investeeringud olid peamiselt seotud Noblessneri pruulikoja seadmete ettemaksudega. Keskmine töötajate arv 2017.aastal oli 11 (2016. aastal 10 töötajat). Tööjõukulud 2017. aastal oli 407 000 eurot (2016. aastal 315 000 eurot). Ettevõtte juhatuse liikmeid oli 4, peale ümberkujundamist aktsiaseltsiks jäi neid alles 2, kellele maksti tasusid summas 108 000 eurot.

2017. aastal toodeti õlut ca 5000 hl, mis tähendas, et aktsiisi mõistes oli Põhjala väiketootja, kellele kehtib 50% soodustus aktsiisimääralt. Seetõttu avaldas juulikuine järsk õlleaktsiisi tõus ettevõttele väiksemat mõju kui suurtootjatele ning väljamüügihindu ei tõstetud. Seeläbi vähenes brutomarginaal, mida kompenseeris tootmismahu kasv ning müügikasv eksportturgudel.

Turg küllastunud

Põhjala aruandes on kirjas, et väikepruulikodade õllede järgi on nõudlus pidevalt kasvanud ning enamusel maailma õlleturgudel on nende osakaal kogumüügist pidevalt tõusnud, olles jõudnud 5-10% turust. 2017. aastal vähenes väikepruulikodade lisandumise tempo Eestis ning turg näitab küllastumise märke. Väiketootjate mahuline turuosa jääb Eestis endiselt 1% lähedale. Väiketootjate turuosa kasvu pidurdab põhiliselt toodete kõrge hind. Kui enne suurt aktsiisitõusu oli väiketootjate ja suurtootjate õllede hinnavahe liitri kohta ca 4 korda, siis fakt, et suurtootjad olid sunnitud aktsiisitõusu lõpptarbijatele üle kandma ning enamik väiketootjaid suutis selle „alla neelata", vähendas hinnavahet kolmekordseni.

Väikeõlletootjate kasv

Põhjala Brewing AS prognoosib väiketootjate toodangu turuosa järsku kasvu kui vahe masstoodanguga jõuab ca 2 - 2,2 korrani liitri kohta. See on ka üks peamisi motivaatoreid uue pruulikoja rajamisel. Võib eeldada, et hinnataseme langedes moodustab väikepruulikodade toodang 5-7 aasta perspektiivis kuni 5% turust, mis mahuliselt on ca 6-7 miljonit liitrit.

Põhjala toob välja, et väikepruulikodade sõnum on alati olnud, et õlut tuleks tarbida senisest palju teadlikumalt - pigem vähem, kuid paremaid ja huvitavamaid tooteid kui rahvusvaheliste suurkontsernide poolt toodetud masstoodang.

Põhjala Brewing AS kuulub Eesti Väikepruulijate Liitu, mille eesmärgiks on Eesti õlle-, veini- ja siidripruulimise kultuuri ja traditsioonide jätkamine ning arendamine.