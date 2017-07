Pokkeriprofi kolm trikki, kuidas välja rääkida kõrgem palk

Tarkvarainsener Haseeb Quareshi rääkis tööle minnes palga läbi selliselt, et teenis enam kui topelt võrreldes sellega, mida oleks tööandja pakkunud. Endisele professionaalist pokkerimängijale pakkus Yelp 120 000 dollarilist aastapalka, kuid ta sai Airbnb's selle asemel hoopis veerand miljon dollarit, arvestades ka töölepingu sõlmimise preemiat ja aktsiaid.

Ja ta ei pidanud vaid kinni reeglist, et ära räägi kõigepealt palgast.

Nagu pokkeris, tuleb lauast kogu raha ära võtta.

„Ma ei tea miks, kuid paljudel inimestel on selline kujutelm, et neil ei ole tööläbirääkimistel kaalu,“ rääkis ta NBC Newsile. „Nad loobuvad sellest veel enne läbirääkimiste algust.“

Paljud töötajad ei pea üldse läbirääkimisi. Ta soovitab kolme asja.

1. Ära karda konkursilt välja kukkuda

„Sa pead võtma läbirääkimistel kontrolli enda kätte,“ ütles ta. „Pead otsustama ära, millal sinu jaoks protsess algab ja lõppeb. Ettevõtted püüavad peaaegu alati lõpetada seda enneaegselt. Paljud kandidaadid teevad vea, soovides teha jooksvalt otsust. Ja kui nad talitavad sedasi, on see pea alati ettevõtte huvides.“

2. Hoia informatsiooni

„Ettevõtted kasutavad sageli ära info asümmeetriat,“ ütles ta. „Nad tahavad teada kui palju sa teenid ja palju sa tahad teenida. Kui sa aga küsid, et kui palju ettevõttes makstakse sarnasel töökohal palka, siis peetakse seda kohatuks küsimuseks. Selliseks on kujunenud tööturg. Edu saavutada soovivad inimesed varjavad osa infot. Tööle soovija ei pea enda kohta palgainfot andma. Sind ei saa sundida seda infot avalikustama.“

3. Uuri vastaspoolt ja seda, mida otsitakse

„See on kõige olulisem,“ ütles ta. „Kui sa mõistad, mida tööandja otsib, on see erakordselt väärtuslik info.“

„Kui oled läbirääkimiste laua taga ja näitad, et mõistad, mida soovitakse ja sa suudad seda ületada, siis oled haruldane kandidaat. Sellega sa saadad signaali, et nad peavad pakkuma suuremat palka. Enamus inimesi ei taipa seda. Selline lähenemine parandaks kohe läbirääkimiste positsiooni.“