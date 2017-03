Pole tuju SpaceXiga ümber Kuu tiirutada? Vaata, mida saaks selle raha eest osta planeedil Maa?

Elon Muski kosmoselaevaga seitse päeva maailmaruumis lendamisele on ka alternatiive sama summa kulutamiseks Maal.

Mida saaks osta sama raha eest, et tiirutada ümber Kuu? Tegelikult päris palju, kirjutab MarketWatch.

Kaks inimest on juba broneerinud miljardäri Elon Muski kosmoselaevaga lennu ümber Kuu. Tesla asutaja ja juhatuse esimees ütles esmaspäeval, et tema ettevõte on juba võtnud vastu kaks olulist rahasummat tagatisena kahelt eraisikult, et teha kõige varasemalt 2018. aasta lõpus Kuule tiir peale. See lend viiks puhkajad kodukohast nädalaks päris kaugele.

Ühe pileti hinnaks peaks olema umbes 35 miljonit dollarit. Muide, sama summa palus New Yorgi linnavalitsus mullu detsembris USA valitsuselt president Donald Trumpi turvakuludeks Trump Toweris 8. novembrist 20. jaanuarini.

Sothebyse oksjonimaja müüs mullu pea sama rahanumbri eest Francic Baconi maali „Two Studion for a Self Portret“, mis oli kuuldavasti mullu kümne kallima müüdud maali seas.

Mustkunstnik David Copperfieldile kuulub Kariibi Meres Bahama saartel Musha Cau erakuurort, mida saab üürida hinnaga 57 000 dollarit öö ehk 1,7 miljonit dollarit kuus. 35 miljoni dollariga saab seal veeta 20 kuud. Ja kuna seal on ka külalistele ruumi, leiaks seal öömaja 24 inimest.

Kuid miks põletada 35 miljonit dollarit vähem kui kahe aastaga, kui rentimise asemel saab Kanadas Nova Scotia osariigis osta 49 miljoni Kanada dollariga ehk umbes 37 miljoni USA dollari eest Hemlow saare?

Veebruaris pani laulja Gwen Stefani müügile Beverly Hillsis asuva häärberi täpselt 35 miljoni dollariga. Mansion Globali andmetel küsib ta selle eest kolmekordset hinda võrreldes ostuhinnaga 2006. aastal.

35 miljoni eest saaks ka praktiliselt veatu 9,5-karaadise sinise Shirley Temple briljandi, mille tema isa ostis 1940. aastal sõrmuses 7210 dollari eest.