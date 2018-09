Põlenud mõisa omanik on soomlasest krüptoraha entusiast, kes ostis pea miljon eurot maksnud hoone bitcoinide eest

Mõisaomaniku esindaja Erki Selling oli toimunust shokeeritud ja Ärilehele põlengu kohta täpsemaid kommentaare anda ei soovinud. "Me ei tea veel, mis seal täpsemalt juhtus." Küsimusele, kas mõisas toimus juba mingeid tegevusi või seisis see tühjana, vastas Selling, et sel pole mingit tähtsust. "Minge kohapeale või vaadake pilte. Fakt on see, et seda [hoonet] nagunii pole enam."

Päevaleht kirjutas toona, et Soome hõbedaärimees ostis virtuaalse valuutaga teenitud tulu eest Lääne-Virumaal mõisa, mille ametlik müügihind oli umbes miljon eurot. Tegu oli Eesti ja ilmselt ka maailma kõige suurema bitcoin'i-tehinguga, kuigi bitcoin oli suhteliselt tundmatu ja jäänud tehnika- ja finantsasjatundjate pärusmaale. Kava järgi pidi Risto Pietilä looma Malla mõisa bitcoin'i-keskuse, kus käiksid koos maailma varakad bitcoin'i-entusiastid.

"Baltimaade bitcoin’i-paruniks tituleeritud Risto Pietilät ei ole lihtne tabada, aga ta pole ka tundmatu. Tegu on hõbedaäris läbi löönud soomlasega, kelle ettevõte on registreeritud Eestis. Pietilä on riiklike valuutade kohta pehmelt öeldes skepsist väljendanud," kirjutas EPL neli aastat tagasi.

Hetkel on Pietilä Eestis seotud mitme ettevõttega, millest ühel, OÜ Silvervaultil, on peal kustutamishoiatus, ettevõte pole mitmeid aastaid esitanud majandusaasta aruandeid. Firma tegevusvaldkonnaks on märgitud finantsteenuste osutamine.