Põlevkivitööstus kuldas riigi rahaga üle

Põlevkivitööstuses investeeriti mullu kokku 63 miljonit eurot, sektor pakkus tööd 6300 inimesele ja panustas riigituludesse 103 miljonit eurot, vahendab Äripäev tööstusuudised.ee.

Värske Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatus seisab, et Eesti põlevkiviettevõtted on globaalsed liidrid, kes muudavad tööstusharu efektiivsemaks, vähem keskkonda häirivaks ning nutikamaks ja suudavad seeläbi saavutada uusi tootmisrekordeid, vahendab tööstusuudised.ee.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter rääkis, et kõige parem tagatis kõikuvatele energiahindade vastu on efektiivsuse tõstmine. "Uued õlitootmise rekordid kinnitavad, et Eestis arendatud tehnoloogia abil suudame meie loodusressursi potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Meie strateegiline eesmärk on järjepidevalt kasvatada põlevkivi tootmisvarade konkurentsivõimet,” ütles Sutter.

Loe pikemalt Äripäevast.