Financial Times kirjutas juhtkirjas, et vaja on Euroopa-ülest rahapesuvastast järelevalvet, kuna väikeriikidel nagu Baltimaadel, Küprosel ja Maltal puuduvad sageli ressursid ja tahe võitlemaks finantskuritegudega. Kuidas teie sellesse suhtute?

Tahte küsimus on oluline, see peab olema. Rahapesu suhtes peab olema nulltoletants. Seda tuleb analüüsida, kas just on tarvis üleeuroopalist rahapesuvase järelevalvealast institusiooni, kuid infovahetus ja koostöö peavad olema.

Kas see üleeuroopalise institutsiooni vajadus käib rohkem Rahapesu Andmebüroo või Finantsinspektsiooni kohta?

Pigem Rahapesu Andmebüroo kohta.

Kuivõrd on viimase aja üleskerkinud rahapesuskandaalid nagu Danske Banki oma kahjustanud Eesti mainet? Kuidas tekitatud mainekahju saab parandada?

Kõige paremini räägivad teod. Pankade asjad peavad olema kontrolli all, et nad ei satuks musta nimekirja. See on kasulik riigile, pankadele ja majandusele. Tähtis on see, kuidas regeeritakse. Loodetavasti ei tule välja uusi juhtumeid.