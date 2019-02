Poliitikute vastasseis surus veebihiiu põlvili. Amazon loobus teise peakorteri ehitusest New Yorki

Veebikaubandusettevõte, kes valis New Yorgi Põhja-Virginia kõrval oma teiseks peakorteri asukohaks läbi avaliku kampaania põhjendab otsust poliitilise vastasseisuga, vahendab Wall Street Journal. Küll aga liigub ettevõte edasi Põhja-Virginia arendusega, mis valiti New Yorgi kõrval välja üle 200 asukoha seast.

Amazoni otsus New Yorgi peakorterist loobuda läheb suurlinnale maksma umbes 25 000 potentsiaalset töökohta, mis oleks Long Islandisse, Queensi linnaossa plaanitud linnakusse tulnud. Amazon plaanis oma New Yorgi peakorteri ehitusega ühele poole saada umbes kümne aasta jooksul.

Hiigelarenduse New Yorki toomise vastu pakkusid New Yorgi linn ja osariik Amazonile ligi 3 miljardi dollari ulatuses maksusoodustusi. Plaanivastased, kelle hulgas oli nii osariigi- kui linnaametnikke, nimetasid seda ettevõtte ülekuldamiseks ning olid kriitilised ka Amazoni ametiühingute-vastase seisukoha osas, mis puudutas ettevõtte New Yorgi töötajaid.

„Osad poliitikud on teinud selgeks, et nad on meie kohalolu vastu ja keelduvad meiega sellisest koostööst, mis on vajalik selle projektiga edasi liikumiseks,” märkis Amazon. Samas paljud kohalikud elanikud olid veebihiiu võimaliku peakorteri osas väga toetavad.