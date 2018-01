Politsei ei luba Gemaltol end enam Eesti e-riigiga reklaamida

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) edastas vahetult enne aastavahetust veaga ID-kaartide tootjale Gemalto kirja, milles ei luba neil end enam Eesti e-riigiga reklaamida. Kirja koostamisel nõustas PPA-d PriceWaterhouseCoopers, kirjutab portaal geenius.ee.

28. detsembril saadetud kirjas andis PPA teada, et võtab tagasi nende edastatud soovituskirjad Gemalto Oy-le, mida tootja oleks saanud kasutada uutele turgudele kandideerides.

"Isikut tõendavate dokumentide tootmislepingute rakendamisel on tegemist tavapärase praktikaga, et tootjad küsivad oma partneritelt soovitusi. Eesti on läbi PPA väljastanud omapoolseid soovituskirju TrüB AG-le ja hiljem Gemaltole kui usaldusväärsele ning hea koostööga partnerile," sõnas Geeniusele antud kommentaaris PPA identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratnik.

