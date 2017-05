Politsei kauaveninud vormihange sai taaskord tagasilöögi

Ühispakkujatest viis on tekstiili- ja rõivafirmad ning üks logistikafirma. Nendeks firmadeks on ametirõivaste tootja Profline (osales ka eelmisel hankel), tuntud särgitootja Sangar, peakatete tootja Velmard, Viljandi ettevõte Galvi Linda, mis spetsialiseerub rakmetele, teibitud toodetele ja veekindlatele õmblustele, kudumitootja Norrison ning logistikafirmana üks Eesti suurimaid Via3L.



Loe veel

Ühispakkujate advokaat Priit Kala selgitas, et vaidlustused on ajendatud sellest, et PPA soovis järjekindlalt tunnistada vastavaks Image Wear AS pakkumust olukorras, kus Image Weari pakkumus ei vasta hanke tingimustele. "Teisisõnu on Eesti ühispakkujad oma olemasolevate teadmiste põhjal arusaamises, et Image Wear AS'i poolt esitatud pakkumusest nähtuvalt ei vasta tema poolt riigihankes pakutavad tooted ja teenused hanke nõuetele. Hankija aga millegi pärast proovib pakkumuse puudusi ignoreerida."

Seega on hetkeolukord selline, kus Eesti ühispakkujate pakkumus on tunnistatud (varasemalt) vastavaks ja Image Weari pakkumuse vastavaks tunnistamise osas otsus puudub.

PPA politseivormi ja vormi väljastamisega seotud hange kuulutati ülemöödunud aasta detsembris ebaõnnestunuks ja PPA lükkas esitatud pakkumused tagasi, kuna hankele esitatud pakkumused olid eeldavast maksumusest kuni kaks korda kõrgemad.