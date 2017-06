Politsei manitseb: levivad miljonivõite lubavad sõnumid

Viimastel päevadel on hakanud levima petusõnumid, mis saadetakse suurte ettevõtete nimede alt ning kus õnnitletakse inimesi miljonite eurode võitmise puhul.

Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juhi Hannes Keldi sõnul on hetkel veel täpset seisukohta raske võtta, sest kannatanuid pole veel politsei poole pöördunud.

"Siin võib olla tegemist pahavara levimisega või on sms saadetud lihtsalt meelitamiseks, et saada inimest vastama. Kui inimesega juba ühendust saadakse, siis on võimalik välja petta erinevad teenustasusid või vormistustasud," rääkis ta.

Keldi sõnul võib samuti olla tegemist nö kalastamisega, kus üritatakse inimeste paroole ja isikuandmeid linkide kaudu kätte saada.

"Päeva lõpuks on tõsi see, et kõik ei ole kuld, mis särab. Enne, kui avada linki, peab olema kindel, kust see pärit on ja miks see saadeti. Soovitame kõigil sõnumile mitte vastata ning see lihtsalt ära kustutada," rõhutas ta.