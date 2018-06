Politsei petukirjadest: sellistel puhkudel jäävad meie käed tihti lühikeseks

Saksamaa petukirjad Foto: Delfi lugeja

Maksu- ja tolliamet (MTA) hoiatab ettevõtjaid petukirjade eest, kus küsitakse KMKR numbrit ja nõuatakse selle eest kopsakat aastatasu. Tegelikkuses on see info kõigile tasuta avalikult kättesaadav. Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juht Hannes Kelt ütleb, et Eesti politsei käed jäävad selliste petuskeemide lahti harutamisel tihti lühikeseks.