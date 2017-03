Politsei pidas kinni salaküttide miljoneid dollareid väärt kauba

Pildil on Tallinna loomaaia ninasarvik.

Märtsi alguses pidas Tai politsei kinni ligikaudu 5 miljoni dollari väärtuses ninasarvikute sarvi, kui ebaseaduslikku kaupa veeti Etioopiast riiki sisse.

Mitu sarve politsei smuugeldajate pagasist leidis? Seekord 21 ning kõrge hind oli tingitud sarvede suurusest ja raskusest, kirjutas Celebritynetworth.

Ninasarvikute sarved on luksuskaup Vietnamis ning nendesse suhtutakse nagu USA-s väärtustatakse Kuuba sigareid. Sarvede müümine on ebaseaduslik, sest ninasarvikud kuuluvad ohustatud liikide hulka, vaatamata sellele on kauplemine Aasias levinud, sest sarvi kasutati Hiina meditsiinis. Lisaks sarvedele kasutatakse ka ninasarvikute verd, nahka ja isegi uriini.

Enamik ninasarvikuid ei ela üle sarvede eemaldamist, kuid isegi need, kes elavad, ei pea enamasti kaua vastu ning sureved tervisekahjustuste tõttu.

Kuigi sarved peeti kinni, pääsesid salakütid Bangkoki lennujaamast põgenema. Nimelt tulid nad kahe erineva lennukiga ning märgates, et nende pagasit otsitakse läbi, põgenesid nad lennujaamast.