Eelmiseks aastaks tõusis haritava maa hind Eestis 2569 euroni hektari kohta, kümme aastat tagasi oli see 706 eurot. Kahel viimasel aastal on aga haritava maa hektari hind pidurdunud, ka ostu-müügitehingute arv on vähenenud.