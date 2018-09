Põllumehed: võlad tarnijatele saame makstud, aga järgmise sügiseni elamisraha ei jätku

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja hinnangul on teravilja saagikus mullusega võrreldes 40% kukkunud. Kui põllumehed ei suuda kevadel kaupmeestega sõlmitud lepinguid täita, läheb see neile kalliks maksma. „Vahepeal on teravilja hind börsil tõusnud ja need, kes kevadel mõistliku hinnaga lepingud fikseerisid ja nüüd neid täita ei suuda, peavad vahe kinni maksma,” ütles enam kui 50 teravilja- ja rapsikasvatajat koondava põllumeeste ühistu Kevili juhataja Meelis Annus.