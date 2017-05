Pomerants: jaanipäevaks on Tootsi tuulepargiga selgus majas

Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul korraldab tuulepargi rajamiseks mõeldud Tootsi kinnistu enampakkumise riigimetsa majandamise keskus (RMK), vahendas ERR.

"See on ajaliselt kõige otstarbekam, kuna maa nende hallata on. Neil on valmisolek kõige kiirem. Kui hakkaksime seda maad liigutama läbi valitsusprotseduuride maa-ametile, siis see võtaks lisaaega," põhjendas Pomerants ERR-i raadiouudistele.

Reedel arutab seda teemat RMK nõukogu, neljapäeval on aga tuuleenergia ettevõtete tähtaeg esitada kohtumenetluse lõpetamise asjus oma seisukohad.

Enne edasisi samme oodatakse ka Tallinna halduskohtu otsust, kuna rahandusministeerium ja keskkonnaministeerium on esitanud taotluse menetluse lõpetamiseks, sest valitsus on vaidlusi põhjustanud otsuse tühistanud.

Valitsuse mullu detsembris tehtud otsuse vaidlustasid kohtus mitmed tuuleenergiaettevõtted ning kohus otsustas jaanuaris kohaldada esialgset õiguskaitset.

Kohus on seadnud nüüd teistele osalistele menetluse lõpetamise asjus seisukohtade esitamise tähtajaks tänase kuupäeva. Tõenäoliselt langetab kohus otsuse selles küsimuses järgmisel nädalal.

Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul saaks menetlust lõpetava kohtuotsuse järel asjaga edasi liikuda. "Loodame, et jaanipäevaks on meil selgus majas, kes siis Tootsis tuuleparki hakkab arendama."