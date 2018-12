Põnevaid fakte enne Palamuse muuseumi avamist: kui palju teenis Oskar Luts igakuiselt honorari?

Me oleme lugenud Lutsu raamatuid, näinud nende põhjal vändatud filme, kuid kindlasti on palju selliseid fakte, mida me ei pruugi teada.

Muuseumitöötajad koondasid 10 vähetuntud fakti Lutsu, tema raamatute ja muuseumi kohta. Kontrolli, kas sina teadsid, kui palju kordi on Lutsu lavastatud kutselistes Eesti teatrites ja kui palju teenis Oskar Luts igakuist honorari?

1. "Kevade" raamatut, mis esmakordselt ilmus 1912. aastal, ei tahtnud esiotsa keegi kirjastada ning Oskar Luts andis selle välja oma kuludega. Tänaseks on „Kevade“ ilmunud 21 trükis ja seda on tõlgitud 14 erinevasse keelde.

2. Aastatel 1925-1940 sai Luts Kultuurkapitalilt 18 833 krooni ja 88 senti, olles kirjanikest toetussummade üldises pingereas kuues. Eurodes teeks see Lutsu kuusissetulekuks u 400 €.

3. Kõige suurema tiraažiga "Kevade" ilmus 1987. aastal Moskvas, kui raamatut trükiti 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eksemplari.

4. Lutsu teoste põhjal on loodud 5 mängufilmi: "Tagahoovis" (1956), "Kevade" (1969), "Suvi" (1976), "Nukitsamees" (1981) ja "Sügis" (1990).