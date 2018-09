Põnevalt elatud elu: Eile surnud Burt Reynolds elas üle uskumatu pankrotijuhtumi

Reynoldsi karjäär tõi talle sisse kena kopika. Tipus olles oli tema vara väärtus 60 miljonit dollarit, siis olid aga 80ndad - täna võrduks see summa 150 miljoni dollariga.

Üks tema nõrkusi oli raha laristamine. Ta ei ostnud mitte üht Beverley Hillsi häärberit vaid mitu. Lisaks lasi ta ehitada veeäärse maja Floridasse, aga ka meeletu rantšo, kus hoidis 150 hobust. Tal oli villa ka Georgia osariigis. Ta omas eralennukit ja helikopterit. Viimasega lendas ta eralennukini. Kui ta 1988. aastal abiellus, siis ostis ta endale ja abikaasale täiesti eraldi maja ehkki tal juba oli hunnik kinnisvara.

Saatuslik viga

Reynolds tegi ühe või õigemini kaks suurt viga. 1980ndatel veenis tema mänedžer teda investeerima kantri-stiilis restoraniketti „Po' Folks". Paberil ei olnudki see halb mõte. Ketil läks hästi. Tundus, et ka emafirma on kenas seisus. Burt ja tema partner ostsid 30 toidukoha frantsiisi, aga said peagi teada karmi tõe. Emafirma oli tegelikult huku äärel ning inimestele ei meeldinud restorani pakutav toit. Lisaks ei olnud Burtil ja tema partneril aega, et äriga tegeleda - neil olid oma karjäärid.

Nad palkasid konsultandi end aitama, aga see „ekspert" suutis neid hoopis veenda investeerima veel ühte restoraniketti. Burt on hiljem öelnud, et selle käiguga pidi ta korstnasse kirjutama 20-30 miljonit dollarit. Ilma teise investeeringuta oleks kaotus olnud kordades väikesem. Et olukord veel hullem oleks, siis oli Reynolds andnud restoranidele isikliku käenduse. Ta kaotas meeletult raha kogu aeg.