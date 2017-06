Ponzi skeemi suurpettur jätkab vanglas vanade trikkidega

Ajaloo suurima Ponzi skeemi korraldamise eest vangi mõistetud Bernie Maddoff jätkab skeemitamist ka vanglas. Mees ostis kokku kogu vangla kakaovaru ja müüs seda kaasvangidele siis vaheltkasumiga maha, kirjutab Business Insider.

Temaga kontaktis olev ajakirjanik rääkis Business Insiderile Bernie skeemist. "Ta oli andekas ärimees ja ta jätkab ka vangis olles oma instinktide kasutamist. Ühel hetkel ostis ta kokku kõik vangla kakaovarud ja müüs neid vangla jalutusalas kasumiga. Ta monopoliseeris kakao!"

7 aastat vanglat

Maddoffi skeem tuli avalikuks 2008. aastal majanduskriisi alguses, aga keegi pole päris kindel, millal ta sellega alustas. Praeguseks 78-aastane Maddoff pandi 2009. aastal 150 aastaks vangi. Mees ise väidab, et kuni 90ndate alguseni ajas ta ausat äri.

Erinevalt tavalisest Ponzi skeemist oli Maddoffil suhteliselt vähe kliente, kes teda aastakümneid usaldasid. Selle asemel, et nende raha investeerida, pani Maddoff raha lihtsalt oma kontodele seisma. Ise kultiveeris ta aurat, nagu oleks tema investeerimismeetodi liiga keerulised, et tavakodanik võiks neid mõista. Paljud läksidki selle õnge.

Teine põhjus, miks ta skeem nii kaua vastu pidas, oli suhteliselt madala, 10-protsendilise aastatootluse pakkumine. Enamik Ponzisid pakuvad aastas 20 protsenti tootlust ja kukuvad seetõttu üsna kiiresti kokku. Tegelikult märkasid paljud kõrvalseisjad, et midagi on mäda - Maddoffi tootlus oli liiga stabiilne ja tal praktiliselt puudusid normaalsele turuvolatiilsusele omased tagasilöögid - aga USA finantsjärelvalve jättis need kaebused uurimata.

Nüüd on mees ka väitnud, et kaassüüdlasteks peaks pidama tema nelja esimest ja rikkaimat klienti, nö "Suurt Nelikut". Neist on siiani elus ainult praeguseks 104 aastane Carl Shapiro. "Mul oli nendega väga eriline suhe...ma olin väike tegelane, kellel polnud midagi, kui Shapiro mulle 100 000 dollarit andis," rääkis Maddoff värskelt Business Insiderile.