Pood poes: järgmine etapp füüsilises jaemüügis

Mõnede jaemüüjate jaoks annab pood poes mudel hea võimaluse vana, aeguva brändi taaselustamiseks. Ostlejatele meeldib pood poes, kuna see on mugav, valik on mitmekesisem ning pakub uudset ostlemiskogemust. Ühe katuse alla koondumine laseb ka klientidel samas asukohas rohkem korda saata, kuna nad ei pea kulutama tervet päeva poest poodi käimisele, et kõik ostud tehtud saaks. Mõelge vaid, kui mugav on osta riided, uued prillid ja juua üks kiire kohv...ühes ja samas poes.

Äraproovitud ja toimiv

See idee võib kõlada tuttavalt, kuna olete pood poes mudelit ühel või teisel viisil tõenäoliselt juba näinud. Üks esimesi tegevusalasid, kus pood poes mudelit katsetati, olid toidupoed. Mugavama ostlemiskogemuse tagamiseks hakkasid toidupoed oma ruumidesse tooma apteeke. Kuna retseptiravimeid peab regulaarselt ostmas käima, nagu ka toidukaupu, siis tegid paljud kliendid ravimitel järel käies ka sisseostud ära.

Vaadake jaemüüjaid, kes praegusel ajal pood poes mudelit järgivad:

Sephora ja JCPenney

2006. aastast alates on paljudes JCPenney kauplustes üle USA kosmeetikakauplejate keti Sephora müügiletid. Algselt oli tegemist väikese projektiga, mis hõlmas vaid käputäit JCPenney's poode, ent mis on nüüd laienenud peaaegu 650-sse hetkel 875-st toimivast JCPenney's kauplusest.

JCPenney ja Sephora vaheline partnerlus on mõlemale osapoolele kasulik olnud. See aitas JCPenneyl laiendada oma mõjuvõimu kosmeetika ja teiste ilutoodete osas, ning andis ka Sephorale platvormi jõudmaks uute, väiksemate turgudeni, võrreldes varasema tegevusega.

Best Buy, Samsung ja Sony

Sellal kui teised suured jaemüüjad tundsid viimastel aastatel internetis ostude sooritamisest tulenevat pitsitust, jätkas Best Buy uute leidlike viiside väljamõtlemist, kuidas internetiostude ja kojutellimise ajastul edukas olla. 2013. aastal võttis Best Buy pood poes mudeli kasutusele, kui nad alustasid oma partnerlust Samsungiga, mida teatakse „Samsungi kogemuse" (Samsung Experience) nime all. See partnerlus paigutas 1400 kauplustes asuvat Samsungi müügikohta Best Buydesse. Partnerlus oli nii edukas, et Best Buy laiendas müügikoha mudelit ja kaasas aasta hiljem ka Sony.

Loe veel

Ootamatult leidliku lükkena kaasas Best Buy oma pood poes ärimudelisse ka konkurendi Amazoni. Olles otsustanud nutiseadmete populaarsusest kasu lõigata, lisas suur elektroonikakaupluste kett kaks spetsiaalset kaupluses asuvat müügiletti, mis keskendusid üksnes Amazon Echole ja Google Home'ile. Selle asemel, et lihtsalt Google'i ja Amazoni nutiseadmete müüki edendada, kasutas Best Buy kauplustes asuvaid müügilette klientide harimiseks selles osas, kuidas Echot ja Google Home'i teiste Best Buys müüdavate populaarsete toodetega sobitada, sealhulgas HD elektripirnide ja koduste nutiseadmetega, näiteks termostaatide ja televiisoritega.

Olgugi, et Best Buy partnerlus Amazoni ja Google'iga ei olnud tavapärane pood poes projekt, kuna seda juhtisid täielikult Best Buy töötajad, on see väga hea näide sellest, kuidas konkurentidevahelised partnerlused võivad mõlemale osapoolele kasulikud olla. Pole väga tõenäoline, et klient läheks Best Buysse vaid Amazoni tooteid ostma - ta saab seda hõlpsasti teha ka kodust lahkumata. Amazoni ja Google'i toodete lisamine oma kaubavalikusse ning tooteid puudutav asjatundlikkus lõid mõjuva kliendikogemuse, mis edendas müüki.

Macy's ja Starbucks

Macy's oli üks suurtest jaekauplustest, millele jaemüügiapokalüpsis valusa hoobi andis. Olles kaotanud umbes 15% oma poodidest, otsustas Macy's tavapärastest jaekauplustest eemalduda ja tegutses pakkumaks oma kauplustes kogemusi, mis kliente meelitaks. Üks lüke, mille abil jaekaubandushiiglane on suutnud hoida suurt osa oma turuosast, oli partnerlus Starbucksiga, võttes omaks trendi, kus kohv ja ostud käivad käsikäes. Katses muuta poed kaubanduskeskuste asemel kogukonnakeskusteks, hakkas Macy's lisama Starbucksi kohvikuid erinevatesse kauplustesse, kus kliendid saavad osta riideid, teha möödaminnes kiire ampsu ning istuda ja kohvi nautida.

Macy's katsetab isegi tervete restoranide integreerimist oma kauplustesse, lootuses meelitada näljaseid kliente, püüdes samas ka restoranikülastajate pilke.

Kas pood poes mudel on jaekaubanduse tulevik?

Pood poes jaekaubandus on enamat kui vaid trend - see on osa ostlemise uuest generatsioonist, mida tuntakse kogemusliku jaekaubandusena. Riiulite täitmisele ja asjade müümisele keskendumise asemel pakuvad pop-up poed ja kauplustes asuvad müügiletid klientidele tähendusrikkaid kogemusi, mida nad internetis oste sooritades ei saa.

Selle mudeli mitmekülgsus pakub kauplustele ja poepidajaile võimaluse jõuda erinevate turusegmentideni, luua mugavam ostukogemus ning tutvustada uusi ja eksklusiivseid tooteid.