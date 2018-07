Pool aastat kestnud konkurss Eesti Loto juhi kohale on lõpusirgel

Kuigi konkurss Eesti Loto juhi kohale kuulutati välja juba tänavu veebruaris, ei selgu uus juht enne juuli lõppu, kirjutab ERR Uudised.

Tänavu märtsis kirjutas ERR, et riigi äriühingu juhi kohale laekus 25 avaldust, mille seast nõukogu valiku plaanis teha.

Valikuni nõukogu aga ei jõudnud, vaid otsustas appi võtta personaliotsingufirma ja vastavasisulise konkurssi võitis Fontes.

"Nüüd on nii, et Fontes on koostöös nõukoguga välja otsinud viis kandidaati. Järgmisel nädalal vaatab nõukogu need viis kandidaati üle, kuid valiku langetab nõukogu kuu lõpus," rääkis nõukogu esimees Rain Laane.

"Kandidaadid, kes on alles jäänud, on päris tugevad. Meil on, kelle vahel valida," lisas ta.

Uus juht asub ametisse 1. novembrist. Alates 2009. aastast Eesti Lotot juhtiva Heiki Kranichi leping kestab 31. oktoobrini.