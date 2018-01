Pool Lottemaast kuulub nüüd Pärnumaa turismiettevõtjale

Lottemaa teemapargi strateegiliseks investoriks ja 50% omanikuks sai Pärnu ühe suurima hotelli Strand omanik Egon Elstein.

Egon Elstein omandas poole Lottemaa teemapark OÜ osakutest.

"Koostöö Strand hotelliga on hästi toiminud juba Lottemaa asutamisest peale. Lastega koos reisides on oluline, et oleks arvestatud kõigi pereliikmete soovidega ja teenused oleksid heal tasemel," ütles Lottemaa esindaja Rein Malsub.

Lottemaa seniste investorite esindaja Meelis Saaresalu kiitis Elsteini. "Oleme veendunud, et uus omanik on Lottemaale väga hea valik. Egon on oma kogemustepagasiga, kohalikke olusid ja ettevõtluskeskkonda hästi tundva ettevõtjana Lottemaa edasistele arengutele suureks abiks. Meie eesmärk investorina sai täidetud. Meie oma Eesti teemapark Lottemaa on edukalt loodud ja käivitatud, nüüd otsime uusi investeerimisvõimalusi."

Egon Elstein Foto: Oleg Hartsenko, Eesti Jahtklubide Liit

Seniste investorite hulka kuulusid Kuldar Leis, Meelis Saaresalu, Raul Lusti, Elmer Maas ja Marin Närska. Lottemaa osaühingu teine pool kuulub jätkuvalt Lottemaa ühele asutajale Rein Malsubile. Toimunud tehingu tingimusi osapooled ei avaldanud.