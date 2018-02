Pool miljardit dollarit lotoga võitnud naine läks anonüümseks jäämise nimel kohtusse

6. jaanuaril Powerballi jackpotiga 559,7 miljonit dollarit võitnud naine läks oma identiteedi kaitsmiseks kohtusse New Hampshire osariigi vastu.

Probleem on nimelt selles, et ta registreeris lotovõidu oma nimele. Kuna New Hampshire osariigi seaduste kohaselt on lotovõtja nimi, võidusumma ja linn, kust pilet osteti, avalik informatsioon, siis pole naine siiani oma võitu vormistamas käinud, kirjutab CelebrityNetworth.

Kohtuistung toimub 21. veebruaril. Tema advokaat ütles, et naine hindab väga oma privaatsust ning tegemist on pikaaegse ja prominentse New Hampshire elanikuga. Kaitsja sõnul võib nime avalikustamine seada ohtu naise turvalisuse. Naine plaanib annetada osa võidust heategevusorganisatsioonile.