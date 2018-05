Pool miljardit eurot maksev tehing lõpusirgel? Tuulikufirmat tahavad osta nii Eesti Energia kui Leedu energiakontsern

Nii suure ostupakkumise tegemise jaoks on tõenäoliselt Eesti Energial vaja siiski valitsuse heakskiitu, kuigi juriidiliselt piisaks üldkoosoleku ehk rahandusminister Toomas Tõniste nõusolekust. Toona, aprillis, käis Eesti Energia juhtkond eesotsas juhatuse esimehe Hando Sutteriga valitsuskabinetis EE tulevikuplaanidest rääkimas, ent avalikkusele rohkemat ei kommenteeritud. Ka mitte seda, kas Eesti Energia ostupakkumise on teinud või on seda tegemas. Viimati, esimese kvartali majandustulemuste tutvustamisel ütles Sutter napilt, et kindlasti räägitakse asjast siis kui on millestki rääkida. Samas ei ole nad kunagi varjanud oma huvisid taastuvenergiaportfelli laiendada. Sutter ei kommenteerinud Ärilehele ka täna võimaliku tehingu kohta midagi.

Vardar Eurus AS-ile ehk norrakatele kuulub 77% ja Eesti investoritele 23% Nelja Energia aktsiatest. Vardar Eurus on Norras registreeritud ettevõte, mis on koostöövormiks kahe organisatsiooni vahel - 90% kuulub Norra energiaettevõttele Vardar AS ja 10% põhjamaade keskkonna investeeringute fondile NEFCO.

Loe veel

Eesti investorid Nelja Energias on Ivard OÜ (võtmeisik Peeter Mänd), Vestman Energia AS (Aivar Berzin), JMB Investeeringute OÜ (Jüri Mõis), HTB Investeeringute OÜ (Hannes Tamjärv), Nelja Energia AS juhtkonna ettevõtted Solarcom OÜ (Martin Kruus) ning Atradius OÜ (Kalle Kiigske), Skype loojate investeeringute firma Ambient Sound Investments OÜ, United Partners Investments OÜ ja Kakssada Kakskümmend Volti OÜ.