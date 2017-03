Poola börsifirma laiendab Eestis võimsalt haaret

Poola börsil noteeritud Inter Cars laieneb Eestis frantsiisi vormis. Kesk- ja Ida-Euroopa suurim sõidukite varuosade maaletooja plaanib lähiajal katta müügivõrgustikuga kogu Eesti, avades müügiesindusi nii Ida-Virumaal, Tartus kui ka Pärnus.

„Frantsiisi korras esinduste avamine on Eesti autovaruosade äris üpriski uus mudel. Tallinnas on Inter Carsi esimene müügiesindus ennast lühikese aja jooksul hästi tõestanud," sõnas Inter Carsi Tallinna Mustamäe müügiesinduse juht Rain Luik.

Euroopas üle 400 esindusega Inter Carsi Eestisse toonud Vadim Škatovi sõnul käivad hetkel konkreetsemad läbirääkimised Ida-Virumaal, kus huvi ärimudeli vastu on suur. „Pärast Inter Carsi brändi lansseerimist eelmise aasta sügisel tekkis mitmeid huvilisi, kellega toimuvad ka läbirääkimised partnerluse osas. Täna on meie peamine eesmärk leida usaldusväärsed äripartnerid autonduse valdkonnast üle Eesti, kes suudaksid pakkuda kvaliteetset ja heal tasemel teenust, sest tegemist on rahvusvahelise kaubamärgiga," sõnas Inter Cars Eesti OÜ juhatuse liige Vadim Skatov.

„Hea lisaväärtus Inter Carsi puhul on see, et peale autovaruosade maale toomise tegeletakse ka garaaži seadmetega, mootorrataste, kommertsveokite, täis- ja poolhaagiste, busside varuosade ja tarvikutega, mille järele on samuti suur nõudlus," märkis Vadim Škatov.

Inter Cars müüb maailmakuulsaid brände nagu Bosch, Sachs, Valeo, SKF, Lemförder, Castrol, Mobil. Lisaks on Inter Cars Michelin Grupp rehvide ametlik maaletooja Eestis. Inter Carsi omabrändi tooted on näiteks Magnum amortisaatorid ja vedrud, ABE piduriosad ning Lauberi starterid, generaatorid ja roolilatid, Fortune Line alusvankri- ja rooliosad.